彰化縣田中鎮梅州街九重葛花牆位於道路旁，賞花民眾拍照時要多注意自身安全。（孫英哲攝）

進入9月後，彰化縣數處高人氣祕境陸續進入賞花季節，首先登場的是美人樹花季，9月到11月北斗河濱公園美人樹沿河岸朵朵綻放，嬌嫩的粉色系充滿日式氛圍，搭配黃色或紅色的景觀橋，構成經典的浪漫場景；接力登場的還有田中鎮九重葛花牆、東螺溪欒樹花季等，讓人充滿期待。

北斗河濱公園是近年賞美人樹的熱門景點，9到11月美人樹沿著河岸盛開，遊客前來賞花之後，還可一遊北斗老街，品嚐北斗肉圓、高麗菜飯等美食，想嚐鮮的還可試試獨特的香菜咖啡，挑戰味蕾極限。

除了廣為人知的北斗河濱公園外，南彰化還有隱藏版的美人樹秘境，二林鎮香田國小旁有著成排的美人樹花道，盛開粉紅花朵與枝條低垂，有如將道路染成粉紅色，盛開時有著日劇浪漫場景。

已在3月暴開而吸引各地的田中九重葛花牆，10月即將迎來第二波盛開。田中鎮梅州街九重葛花牆綿延約300公尺，高達五公尺的超壯觀的花牆有著紅、粉、橘、白色的漸層花色，有如彩虹瀑布，絢爛奪目的夢幻場景令人震撼，有著絕佳的拍照效果。

東螺溪代馬橋至148縣道的河道右岸種植兩排台灣欒樹，形成1.5公里長的綠色隧道，一年四季都有不同面貌，9到10月正值開花期，黃色花瓣隨風飄落就像黃金雨，花瓣掉落結成果，蒴果從鮮紅到深紅再呈紫紅，開花結果時刻不一，將台灣欒樹點綴成繽紛的五顏六色，夏末初秋正是綠色隧道最美麗的時刻。

彰縣府指出，來到彰化，不同時節都能欣賞到美麗的花景，邀請大家把握花期前來走走，更多最新花況及精彩旅遊活動可關注「彰化旅遊資訊網」或「愛玩彰化」臉書及IG粉絲專頁。