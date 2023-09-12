近年來年輕族群的心理健康日益受重視，雲林縣北港媽祖醫院關心職場新鮮人，9月推出「年輕族群的心理健康支持方案」門診，強調面對與消除心理健康問題，是勇敢的行為；積極尋求心理健康支持並討論個人困境，是內在力量的展現，並非軟弱。透過心理健康支持方案，將可幫助年輕族群啟動內心的鳳凰。

中國醫藥大學附設北港媽祖醫院臨床心理師黃秋燕表示，作為1名心理師，深知心理狀態對於職場新鮮人的影響。焦慮、不安、疲勞與注意力不集中，這些問題在初入職場時屢見不鮮並且難以避免，畢竟，進入全新工作環境、面對陌生同事、承擔新的工作責任，無疑會帶來壓力，讓新鮮人的心理健康面臨危機。

黃秋燕說，新鮮人面對職場壓力，首先，給予自己充分的耐心，融入新職位與工作場所需要時間，請不要過於苛求自己。同時，尋求支持與協助是非常重要的，可以向同事、主管或人資部尋求幫助與指導，這些人通常樂意伸出援手，幫助新人盡速融入公司文化。

澄清職責與工作內容，也是減輕壓力的方法之一，如果對自己的職責或工作內容感到迷惘，請不要猶豫，勇於主動尋求澄清。透過有效的溝通，職場新鮮人可以更好地理解期望，進而減輕壓力與焦慮。

面對龐大的資訊或工作時，將其分解成小而可管理的步驟，也是相當有效的策略。集中精力解決1件事，避免感到不堪重負，有助於提升工作效率。

黃秋燕指出，心理健康是全球共同關切的議題，面對社會情境的變動，許多年輕人面臨自己無法跨越的心理困境，媽祖醫院身心科暨精神內科醫師與臨床心理師，將藉由「年輕族群的心理健康支持方案」，提供各種門診服務。