好市多販售的科克蘭KS義大利氣泡水漂塑膠異物，954人受影響，民眾擔心飲用後會增加罹癌機率，林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，氣泡水的瓶身是寶特瓶，材質是聚乙烯對苯二甲酸酯（PET），一般正常情況下吃到並不會增加罹癌機率，但塑膠異物本來就不該出現在氣泡水內，也不是人體可食用的物品，提醒民眾一定不能飲用。

顏宗海接受《中時新聞網》電話訪問指出，好市多販售的氣泡水是寶特瓶裝，寶特瓶材質是聚乙烯對苯二甲酸酯，也就是俗稱的PET，硬度韌性佳、質輕、不揮發、耐酸鹼，耐熱溫度60至85度，遇到高溫會變形，釋放塑化劑。

顏宗海說，一般而言不慎吃到聚乙烯對苯二甲酸酯，並不會增加罹癌機率，但塑膠異物本就不該出現在氣泡水內，也不是人體可食用的物品，若看到水類商品含有塑膠異物，就不能再飲用，他推測是寶特瓶生產環節出問題，才會出現塑膠異物。

好市多公告表示，8月5至14日期間購買#9262015 KS義大利氣泡水的消費者，應立即停止飲用，可至鄰近門市辦理退貨。食藥署南區管理中心主任魏任廷說，經調查發現，該起事件可能和寶特瓶製程有關，導致充填氣泡水時產生脫模，出現塑膠異物。