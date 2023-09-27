港星鄭艷麗以性感、艷麗形象打開知名度，擁「最美艷星」封號，息影多年的她，日前傳出罹患厭食症暴瘦到40公斤，最嚴重時還被送到加護病房，鄭艷麗近年的健康狀況引發關注，上周還發文感嘆：「我要何時才能出院」，所幸她昨曬自拍報平安，儘管精神、氣色不錯，但卻暴瘦臉凹。

52歲鄭艷麗90年代演過多部三級片，息影多年的她，曾當過清潔工、收銀員，2021年傳出罹患厭食症暴瘦到40公斤，嚴重時還被送到加護病房，鄭艷麗這個月發文感嘆，大多日子都在醫院度過、藥跟木頭一樣難吃，還悲觀說，不知道自己可以撐到何時，她上週還曬出醫院照，大嘆：「我要何時才能出院啊，已經住到好不耐煩」。

鄭艷麗健康狀況引發關注，所幸她昨（26日）發文曬自拍報平安，悄悄出院的她細心打扮為好友慶生，雖然暴瘦臉凹、身體看起來還很虛弱，不過鄭艷麗精神、氣色不錯，面對鏡頭露出久違的笑容，開心手比愛心入鏡，近照曝光讓網友安心不少。