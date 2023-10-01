2024總統大選愈來愈近，民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲積極備戰。在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）1日被問到對賴清德、侯友宜、柯文哲的印象時表示，他們都是專業的政治家，他們是非常不同的人；就擔任民選官員的工作能力而言，他們證明了自己得以勝任，這也就是為什麼她認為美國可以與任何一個人合作。

孫曉雅1日在網路節目《下班瀚你聊》中接受專訪，主持人秀出孫曉雅和賴清德、侯友宜、柯文哲的3張合照問到，美國和她對於台灣的下一個總統參選人，誰會當選總統這件事情，真的是完全中立，不會去介入嗎？孫曉雅回應表示，絕對是真的，他們完全中立。

孫曉雅表示，這3張照片，其中兩張是他們今年國慶活動時拍的，和副總統合照的那一張，則是去年國慶活動時拍的，這就是為什麼她的衣服不同的原因。今年國慶酒會，他們3人都參加，AIT非常榮幸3名候選人都在場。

孫曉雅說，她與賴清德、侯友宜、柯文哲都有過工作接觸 ，AIT也與他們都有公務往來，在他們還不是總統候選人時，就曾以副總統及市長的身分與AIT合作過。他們成為候選人後，她也在非正式和正式的場合，與他們互動過，例如美國國慶，她相信，AIT可以與任何一個人合作。

主持人再問到，對這3位(賴清德、侯友宜、柯文哲)的印象是什麼？孫曉雅表示，他們都是專業的政治家，有能力進行治理，他們都處理過大城市、市政問題和議題 ，他們是非常不同的人；但就擔任民選官員的工作能力而言，他們證明了自己得以勝任，這就是為什麼她認為美國可以與任何一個人合作。