柯叔元、王宇婕隔17年再度合作演出中視、衛視中文台《女兒大人加個賴》，劇中兩人原本是醫生與病人的關係，因相處產生情愫，還酒後吐真言忘情滾床。柯叔元今（5）日曬出兩人17年前演出《神機妙算劉伯溫》的劇照，2人的模樣幾乎沒變，掀起不少粉絲回憶。

柯叔元今在IG曬出17年前與王宇婕合作《神機妙算劉伯溫》劇照，只見王宇婕綁著側邊沖天炮髮型 及抿嘴唇，整體模樣相當俏皮，柯叔元則一臉正經表情。而2人經過17年仍沒什麼改變。柯叔元同時表示，這就是賴能達和呂英雄醫師17年前第一次合作的造型，是不是很有趣啊！也謝謝大家的支持，讓我們「女兒大人加個賴」的收視率一直很穩定，今晚不見不散喔！

2人的造型一PO出，掀起粉絲們回憶殺留言「劉伯溫的七絕陣，好懷念」、「帥呀老皮」、「等一下這不是神機妙算劉伯溫」、「當初賴能達跟呂英雄走在一起時我就想正紅CP要再續前緣了嗎？」、「國小中午放學都在看神機妙算劉伯溫」。