國民黨、民眾黨今（14）日針對2024總統大選在野整合一事展開商談，引發各界關注，不少支持者也期盼兩黨能夠共推一組人下架民進黨。然而卻有YouTuber擔憂，若是照柯文哲拋出的比民調，輸的退選提案，那在民眾黨取得執政權後，是不是有可能和民進黨合作，盼白營說清楚。該YouTube頻道也發起網路投票，窺探在野支持者的想法。

立場偏藍的YouTube頻道《Arden 生活家》昨（13）日發起網路投票，截至今日下午3點20分總計已有8千餘人參與，投票題目為「如果柯文哲、侯友宜比民調贏的選總統，假設柯文哲勝出，當選總統後，民眾黨選擇與民進黨組聯合政府，內閣由民進黨籌組（柯文哲說過最大黨組閣），你能接受這種情況嗎？」

該投票得到結果為，有10%民眾表示，「太棒了，就是要民進黨繼續執政」、73%網友則認為，「藍白合前，國民黨、民眾黨必須說清楚不可與民進黨組聯合政府」、還有10%參與者表態，「只要柯文哲當總統，台灣前途不重要」、剩下7%為「其它」。

對於該投票，網友也留言陳述自己的看法，「柯文哲說過，要找理念相同的人為首要，也就是秉持清廉勤政愛民愛鄉土。民進黨不符啊」、「台灣要的是執政治國團隊，不是老論個人治國」、「現在進行式的民進黨，必須屏除在外，不能讓他們再執政」、「看人不看黨」。不過也有人補充柯文哲說法，組閣需國會過半數同意。