55歲玉女掌門人周慧敏（Vivian Chow）2009年與香港科幻小說家倪匡的兒子倪震結婚，近年兩人常傳婚變，但周慧敏總用行動打破謠言。最近她突然發文，要求粉絲暫時停止寄信給她，原來是女神超親民，幾乎每封信都會慎重的閱讀並回信，但因為時間不夠，想請大家先別寄信，等到她消化好部分信件，再通知大家可以繼續寄信的時間。

周慧敏今年5月曾曬出自己抱著大批信件的照片，表示感謝大家的支持，「我必會每封拆開細讀和回覆，讓支持我的朋友帶來快樂也是我回信的動力」，當時她也一度宣布暫停收信，近日她又表示處理時間太少，消化不來，「還有一半仍然在努力當中慢慢一一回復（覆），請大家幫忙暫時不要寄信給我，請等待我定了下次的收信時間再通知大家，萬分感謝啊！」

周慧敏曬照片坦言都會一一回信給粉絲。（圖／翻攝自周慧敏 Vivian Chow臉書）

見此，有粉絲認證表示：「辛苦了V. 幾次收到回信都不敢相信！人生不管在多低谷都會馬上振作起來，這種impact真的是life changing的！感謝V的用心，V對fans真的好sweet！」也有人稱讚女神說：「能珍惜每一位支持者，實為難得」、「阿v姐真暖心，會一一親自回覆粉絲的信件，這是很不容易做到的，粉絲也都很感動！」、「好似老師改卷」。

周慧敏參加古巨基演唱會，大秀長腿。（圖／翻攝自微博）

周慧敏日前參加古巨基的演唱會當嘉賓，當天她身穿一件紫色平口短洋裝，露出修長的筷子腿，被讚外型依舊凍齡。今年4月，網上又傳出她與倪震低調離婚，周慧敏甚至遭淨身出戶，對此，周慧敏雖沒正面回應，但發文有隻鳥飛到她家：「初時還以為是鴿子，謝謝支持者告訴我其實是斑鳩。在家裡都能夠賞鳥，讓我和『先生』都感到好快樂，更讚嘆造物主實在太偉大了」，否認離婚謠言。