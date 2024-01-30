李千娜邀范少勳演出〈你成了我好多個誰〉MV同台飆戲。（劇樂蹦娛樂提供）

李千娜推出新歌〈你成了我好多個誰〉。（劇樂蹦娛樂提供）

李千娜推出全新概念專輯 《關・與妳Close With You》，第二波主打〈你成了我好多個誰〉MV，邀來范少勳出演男主角，2人都曾獲得金馬獎「最佳新演員」的肯定，在這次作品首度合作飆戲演出不少甜蜜戲碼，李千娜形容：「新歌講述愛人角色的多元，劇情輕描淡寫、生活化的一面，情侶之間經歷過許多事情卻沒忘記初衷。直覺人選就是邀請范少勳，但希望我們拍起來不會像姊弟戀感覺。」

范少勳收到邀約立刻答應，拍攝當天重感冒依舊抱病拍攝，他透露當年在金馬獎典禮見到李千娜時還當場要了簽名，對於合作非常期待：「這次能一起演戲很特別，對千娜是崇拜又喜歡，能合作是很幸福的事情。」

有趣的是，范少勳是新手爸爸擁有一個寶貝女兒，李千娜也正懷著身孕，2人在拍攝空檔聊不停，李千娜笑說：「我們無時無刻都可以聊育兒經！」范少勳除了會分享照顧第一胎寶寶的甘苦，更請教李千娜對於孩子的看法，「如果小孩子做任何事情是否會支持？」李千娜肯定答覆：「我會！」以自身經驗作為分享，兒子目前就讀大學中，從小一路學習過籃球、棒球、排球、桌球等不同運動項目，卻在嘗試這麼多事情後，如今決定去從事修車工作，「因為他嘗試過許多事情，所以才會找到自己想要、喜歡的，我們也會因為小朋友，無時無刻在學學習」選擇無條件支持兒子的決定。

李千娜對於MV成品超滿意，稱讚：「這是第二次與導演合作，上次合作是十年前了，如今覺得導演經歷很多，在拍攝手法、故事呈現變得很成熟，能夠把這首歌故事講的跟別人不一樣。」親自參與劇本討論，從第一版悲傷劇情，到如今使用倒敘方式呈現，李千娜表示，歌曲傳遞甜蜜氣息，畫面以情侶第一次相識、跟最後分手為重要劇情，自己非常喜歡這樣的呈現，「拍攝生活很小的細節，才更會產生共鳴，因為是每天會發生的日常，特別是劇中澆花的動作設定，其實兩個人在一起久了，行為習慣會變得很像。」