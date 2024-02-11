春節假期到來，「駁二小夜埕」準備呈獻一場熱量不設限的卡路里美食盛宴，從春節假期期間（初一2／10－初五2／14），齊聚380個品牌，安排超過40場表演節目，活動範圍遍及駁二藝術特區大義區、大勇區，邀請大家到高雄走春，犒賞忙碌整年的自己，揪團共享港邊最快樂的卡路里，從大義公園逛到駁遊路，在暖冬海風中，盡情享受最飽足的春節。

駁二小夜埕集結市集、演出好吃又好玩。（圖／高雄市文化局）

高雄市政府文化局長王文翠表示，駁二小夜埕是許多市民每年必訪的熱門走春首選，今年更突破以往規模，帶來最邪惡的美食料理與多元豐盛的原創作品，平時努力控制飲食，在過年假期終於可以解放，犒賞一年來的辛勞，盡情補充快樂的卡路里。

民生電氣精心規劃的DJ SHOW嗨翻現場。（圖／高雄市文化局）

今年駁二小夜埕以「碳水BOOM!BOOM!」為主題，精選阿根廷烤肉、法式油封鴨腿三明治、拔絲地瓜等多樣料理，眾多餐飲品牌強力推出的美食甜點，要讓民眾盡情大快朵頤。為響應環保，活動提倡自備餐具與容器，不僅為地球盡一份心力，還可享受多家品牌的環保折扣優惠，省荷包也為環境減少負擔。

駁二小夜埕除了好吃好玩，更有好逛的原創市集，許多手作品牌推出龍年限定商品，還有熱門話題可愛的小鴨系列新作品，搭上這波療癒的黃色風潮。初一到初五每日都有精彩雙舞台演出節目，由民生電氣規劃的DJ SHOW，還有曾獲台灣原創流行音樂大獎河洛語組首獎的「你太白了，去曬黑」、擅長R&B曲風的「阿橘」、演繹布袋戲主題曲聞名的「周自從」等多組表演者輪番上陣。

初三也邀請「蘇俊穎掌中木偶劇團」及台南永康「兩廣詠春龍獅團」現場演出，將傳統融入現代，打造與眾不同的視聽饗宴，與大家一同熱鬧迎新年。