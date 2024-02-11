年節期間很多人吃到太撐、飽到打嗝，醫師表示，大多數時候打嗝是無害的，可透過調整呼吸、飯後多走動等方式來改善，但若打嗝打到停不下來，有可能是有胃部疾病，甚至是食道癌的徵兆，這時就要趕緊就醫。

腸胃科鄭泓志在臉書粉專PO文指出，打嗝是一種常見的生理現象，通常是由於膈神經受到刺激，導致橫膈膜肌肉收縮，使得氣管閉合，產生一種短促的聲音。引發打嗝的常見原因，包含進食速度過快、吃得太飽、胃脹、喝碳酸飲料，或是邊吃飯邊說話，吞下太多空氣等等，甚至情緒激動、壓力過大也可能會刺激到膈神經，引發打嗝。

鄭泓志指，大多數的打嗝都是無害的，只要適當地調整呼吸、喝水、按摩或改變姿勢等方式，就能夠停止打嗝。但如果打嗝現象持續48小時以上，且伴隨著胃部不適、咽喉灼痛、胸口悶痛感等症狀，甚至演變成長達1個月的頑固性打嗝，就需要盡快就醫，因為這有可能是胃部疾病的徵兆。

以下為可能引發打嗝的胃病：

■胃食道逆流：食道和胃之間的閉鎖機制受損，使胃酸進入食道，刺激神經，導致打嗝。

■食道裂孔疝氣： 胃的一部分通過食道裂孔進入胸腔。這可能導致逆流和打嗝。

■腸胃炎：胃黏膜的發炎可能導致食物和液體逆流到食道，刺激神經，引起打嗝。

■胃潰瘍： 胃或十二指腸的潰瘍代表胃酸分泌過多，可能導致逆流和打嗝。

■食道癌： 食道癌或其他胃腸道相關的腫瘤可能壓迫神經，導致打嗝。

鄭泓志指，打嗝會讓人感到不舒服、無法專注，嚴重的還會影響睡眠、進食困難，甚至增加憂鬱症風險，臨疑上有許多藥物可治療打嗝，一般使用5-10天內可明顯緩解症狀，如果藥物治療無效，可能會評估動膈神經手術，植入可充電的呼吸調節器，以電流刺激膈神經以改善橫膈肌的功能。

鄭泓志指，所幸一般打嗝可以透過改變飲食習慣來避免：吃飯細嚼慢嚥不說話、不喝碳酸飲料或酒精、不暴飲暴食導致胃脹，及飯後多走動，都可避免打嗝。而若打嗝一直持續，就很可能是其他疾病引起，這時就要趕緊就醫，找出真正的病因才能根除。