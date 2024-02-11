網紅陳沂日前於街頭遇襲，在立委陪同下召開記者會，除了還原案發經過，還當眾譴責暴力，結束後還一度情緒崩潰，與母親相擁痛哭，事隔數日後，陳沂現身友人的聚會，接著透露目前對拍照有「PTSD(創傷後壓力症候群)」。

謝忻在社群曬出與陳沂等友人聚餐畫面，只見她表示有個「美女才能當朋友」的LINE群組，老早就約好了要聚餐，起初還擔心陳沂受傷不克出席，原本都要取消她的位置，沒想到還是負傷前來，讓她訝異表示：「友情的力量令人動容」，只見陳沂對著鏡頭擺出甜美笑容，好心情全寫在臉上，似乎已經走出在街頭遭毆的陰影。

謝忻接著透露原本要與陳沂合照留念，陳沂竟表示目前對拍照有PTSD(創傷後壓力症候群) ，似乎有意拒絕，不過卻遭謝忻婉拒，接著表示：「必需拍，要證明我們長得不像，我們即將在香港當一個禮拜的室友，你樹敵太多，我也很怕被誤傷」，一番話立刻讓一票人笑翻。

不過也有多數網友留言嘲諷﹕「之前緋聞事件我支持情有可原，但這次跟這種人一起蠻問號的」、「妳下一篇文我再點二次讚，這篇先不要」、「和三斤姐在一起要小心，哈哈」、「不支持暴力，嘴上暴力更不支持」。