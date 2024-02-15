過年期間除各大景點人山人海外，醫院急診室的人潮也不可小覷，據屏東基督教醫院統計，8至14日的急診就醫人次破2000人次。（屏基提供／謝佳潾屏東傳真）

過年期間除各大景點人山人海外，醫院急診室的人潮也不可小覷，據屏東基督教醫院統計，8至14日的急診就醫人次破2000人次，且以呼吸道疾病求診者最多，占近5成，當中不少是因小孩感染後又傳染給大人，導致一家子都抱病掛急診。

屏基指出，據統計，過年期間急診室湧入逾2000人次求診，以9至14日來看，共有1991人次，病症以呼吸道及腸胃道疾病居多，而10至12日的呼吸道傳染病特別門診則有139人次。

屏基表示，今年因急性上呼吸道感染、支氣管肺炎、急性鼻咽炎、流感、急性支氣管炎等呼吸道疾病求診者占了44％，約884人次，不少是小孩感染後又傳染給大人，一家子都抱病掛急診。

此外，因飲食造成腸胃道不適就醫的人次則有493人次，以胃腸炎、腹痛、急性胃炎居多，還有38人次因為食物或環境因素誘發過敏導致急性蕁麻疹，頭暈目眩、泌尿道感染的病人也都比平時增加。

屏基急診部主任王建銘說，提醒民眾出外踏青走春時，抵抗力較弱的小孩及老人最好還是戴上口罩，以免遭到傳染，也不要暴飲暴食，請丟棄存放過久、反覆加熱、不新鮮的食物，有腸胃宿疾的民眾，儘量避免不易消化的食物。