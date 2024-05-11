準總統賴清德將於520就職，民眾黨規畫19日在民進黨中央黨部前封街集會，號召上千人參與；民眾黨主席柯文哲9日在監察院大門前舉行記者會，呼籲大家一起站上街頭，展現草根與行動的決心，讓改革真正上路。媒體人吳子嘉認為，柯文哲下動員令的影片，看起來有點像民進黨當年的街頭運動，他今天早上看了嚇一跳。他甚至預言，519會是精彩的一場戲。

針對柯文哲9日在監察院大門前的記者會，吳子嘉10日在《關鍵時刻》節目中表示，柯文哲在這邊下動員令，這邊臭罵民進黨、罵蔡英文、賴清德的內閣，出草了。影片經過剪接以後，變成另外一個柯文哲出來了。

吳子嘉接著表示，他今天早上看了嚇一跳，他回頭就搞懂了，柯文哲9日在監察院門口，就是要準備動員，但他膽子小，講得軟趴趴的。因此這個影片應該是戰狼小姐姐幫柯文哲剪的，看起來有點像民進黨當年的街頭運動，柯文哲連派系也罵，什麼都罵，有台灣的在野黨領袖氣質，可說全部都擺出來了。

吳子嘉認為，若19日之前開庭，民眾黨這些徒眾不會烏獸散嗎？他認為恐跑光光。柯文哲下這個動員令，也許他知道時間不多了，會比想像快。柯文哲面臨司法種種糾葛的情況下，搞一個519，那是要命的催命符，519若搞到熱鬧起來，賴清德第二天怎麼就職。因此他認為，到時可能小貓兩三隻，半個小時內就來個舉牌3次，就把人驅散掉了，何況民眾黨這些人並沒有街頭運動的經驗。

吳子嘉覺得，519的問題，是柯文哲自己闖的禍，他安了一個地雷、定時炸彈在那邊，519是精彩的一個戲，但這個戲碼又不能過分刺激，壓過隔天520的「登基大典」，所以這是一個很大的政治、司法挑戰。