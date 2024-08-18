新北市土城區中央路2段316巷口，18日晚間7時許，消防局接獲該地點有受傷案件，沒想到救護車到場後發現一名年約40歲的男子，他表示與人鬥毆，遭對方持利器砍傷，救護人員立即協助包紮止血，隨後送往醫院治療。

據了解，該名傷者疑似與友人酒後發生口角，遭對方持利器砍傷，男子傷者在左肩有20公分撕裂傷，左手掌有10公分撕裂傷，右手大面積擦傷，所幸意識清楚，已由救護車送往醫院治療，而轄區警方獲報也經到場，詳細口角原因及犯案兇嫌行蹤，警方還在持續調查中。

土城分局表示，113年8月18日19時許接獲民眾報案稱土城區中央路二段有爭吵糾紛情事，經了解為李男(50年次)與友人華男(67年次)於上址飲酒發生口角，李男持利器攻擊華男，造成華男手部及背部劃傷，所幸送醫治療後並無大礙，全案依傷害罪嫌移請新北地方檢察署偵辦。

土城分局呼籲，暴力無法解決問題，應循正當途徑報警處理，警方對於脫序行為強勢執法，絕不容許不法行為危害社會秩序，依法究辦嚴懲，以維護市民安全為先。

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