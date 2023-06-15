現代人因壓力大、飲食缺乏纖維等因素，常有慢性便秘的困擾，市面雖有藥物能幫助排便，但常有腹瀉等副作用，有國外企業開發出名為「Vibrant」科技膠囊，透過「非藥物」在腸道產生震動來刺激蠕動，幫助人體正常排便。該藥已通過美國食品和藥物管理局（FDA）核准上市。

腎臟科醫師王介立在其臉書分享一篇在本月刊載於《Gastroenterology》(胃腸病學)的一篇「震動膠囊治療慢性便秘的3 期試驗」。研究團隊研發出一顆名為Vibrant，內含晶片，被設定在吞下後15個小時開始震動，此時的位置在大腸，靠著震動去刺激大腸蠕動。

這款膠囊的大小與一般藥丸差不多，但它在吞嚥後不會釋放藥物，而是通過震動來刺激結腸。方式是每晚睡前服用一顆，之後該它與食物一樣通過胃和小腸，最終在大約14小時後到達大腸。然後，它開始刺激結腸。

該篇研究指出，研究團隊針對慢性便秘患者進行了一項雙盲、安慰劑對照的 3 期試驗，這些患者被隨機分配接受震動膠囊或安慰劑膠囊，每天1次、每周5 天，持續8周。主要療效終點是在8周中的至少6周內，每周增加1次以上的完全自發排便或每周增加2次以上的自發性排便。

在篩選的 904位患者中，有312名使用震動膠囊。相較於使用安慰劑的人，使用震動膠囊的人有較高比例增加排便次數，且大便較不需要用力、生活品質較佳。雖然使用震動膠囊的人約11%稱有輕微的震動感，但無人退出此試驗。